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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيبقى لطيف في الحرام.. محاكمة هبة قطب في إهانة الرجل المصري16 أكتوبر

صدى البلد

حددت محكمة جنح الدقى، جلسة 16 أكتوبر الجارى، لنظر محاكمة الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، من إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري.

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أقام الدعوى المحامي أشرف ناجى وجاء بها أن التصريحات تحرض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف ينتشر فيه الفسق والرذيلة وأدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى.

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وتضمنت التصريحات أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا». 

 وقالت إنها لا ترى أن الزوج المصري لطيفا، أو حنونا، معقبة: "الراجل المصري بيبقى لطيف في الحرام، إلا من رحم ربي"

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