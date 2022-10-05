ممنوعات عقارية.. حظر التصرف في أراضي وأصول الدولة

أكدت مصلحة الشهر العقارى امتناع مكاتبها والسجل العينى والمأموريات فى جميع المحافظات عن اجراء أي عمليات شهر او اتخاذ اى اجراء متعلق بالتصرف فى أراض أو أصول جميع أجهزة الدولة في المساحات المملوكة لها او الواقعة في ولايتها إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية والتصديق عليه .



وأضافت مصلحة الشهر العقارى فى منشور فنى صادر عنها إلى أنه يمتنع على مكاتب الشهر العقارى والسجل العينى والمأموريات التابعة لها ومكاتب الفروع والتوثيق توجيه خطابات أو التعامل مع سفارات الدول في مصر إلا بعد الرجوع لرئاسة الجمهورية قبل التعامل ، ويكون ذلك من خلال رئاسة المصلحة .



وكانت مصلحة الشهر العقاري تلقت كتابات دورية من مساعد وزير العدل للشهر العقارى ومجلس الوزراء بالالتزامات الجديدة اتجاه التعامل مع الأراضي المملوكة للدولة وسفارات الدول الأجنبية .