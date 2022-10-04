عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتائج كارثية .. هروب 370 ألف رجل من روسيا بعد قرار التعبئة

هروب 370 ألف رجل
هروب 370 ألف رجل من روسيا بعد قرار بوتين

يبدو أن التعبئة الجزئية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أتت بنتائج عكسية حيث هرب أكثر من 370 ألف مواطن من البلاد منذ صدور المرسوم، وهذا أكثر من العدد الإجمالي الذي قال مسؤولو الدفاع إنه سيتم استدعاؤهم للتجنيد في الجيش.

وأثار إعلان بوتين في 21 سبتمبر احتجاجات على مستوى البلاد ونزوح جماعي للروس الفارين عبر الحدود إلى الدول المجاورة بما في ذلك جورجيا وفنلندا وكازاخستان ومنغوليا لتجنب التجنيد الإجباري.

وقال وزير الداخلية الكازاخستاني في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 200 ألف روسي قدموا إلى الدولة المجاورة الواقعة في آسيا الوسطى منذ إعلان المرسوم.

ويطابق هذا الرقم “200 ألف” الذي قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إنه تم تجنيده في الجيش منذ دعوة بوتين إلى 300 ألف جندي احتياطي وعسكري سابق مع “تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة”.

أول تحرك رسمي من زيلينسكي بعد ضم روسيا 5 مناطق أوكرانية.. تفاصيل

بعد جدل طويل.. روسيا تحسم موقفها من استخدام السلاح النووي في أوكرانيا

وعبر أكثر من 93 ألف روسي الحدود إلى جورجيا في غضون أسبوعين ، وفقًا لمنافذ الأخبار الروسية فونتانكا.

ووجد بحث سابق، أن ستة أميال من حركة المرور قد تراكمت على الحدود الروسية مع جورجيا في صباح اليوم التالي لإعلان بوتين.

والأسبوع الماضي ، أفاد الاتحاد الأوروبي أن 66000 روسي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي، مع دخول غالبية المواطنين إلى الكتلة عبر نقاط العبور الحدودية الفنلندية والإستونية.

وبحلول 2 أكتوبر، دخل ما لا يقل عن 12000 روسي منغوليا، وفقًا لمسؤولي الحدود.

بوتين فلاديمير بوتين فنلندا جورجيا روسيا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

ينافس آيفون..هاتف جديد في الأسواق العالمية سعره 3400 جنيه

موضوعات متعلقة

تطور خطير.. بولندا منفتحة على استقبال قنابل نووية أمريكية

بعد أوكرانيا .. أنظار الناتو وروسيا تتجه إلي القطب الشمالي

ماذا يعني سيطرة أوكرانيا علي مدينة ليمان الاستراتيجية؟

مر فوق اليابان.. صاروخ كوريا الشمالية النووي قادر على الوصول لأراضي أمريكا

تحركات كبيرة.. بوتين يستعد لاختبار قنبلة نووية على حدود أوكرانيا

مع اقتراب انتخابات الكونجرس.. تحذيرات خطيرة من اندلاع موجة عنف في أمريكا

أول تحرك رسمي من زيلينسكي بعد ضم روسيا 5 مناطق أوكرانية.. تفاصيل

تفاصيل صادمة.. أوكرانيا تفضح فيلق الجيش الروسي الثالث

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

بسبب أغنية.. مقتل فنان مشهور في تركيا أمام جمهوره |شاهد

صدمة بالدانمارك.. الملكة تعتذر بعد تجريدها أحفادها من ألقابهم.. ما القصة؟

غدر به.. القصة الكاملة لاعتداء موظف على مدير مدرسة ثانوية بسوهاج

السيسي يحذر المصريين من 4 أمراض مزمنة في ذكرى نصر أكتوبر|ما هي؟

مهاجم كاراكاس الفنزويلي.. الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع سامسون أكينولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنين عملاق مرعب يحلق في سماء أحمد آباد بالهند.. فيديو

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه أكلة اقتصادية بالفراخ

كوكتيل عصائر لذيذة تقلل الكوليسترول بسرعة

طريقة عمل التونة في المنزل.. أحلى من الجاهز

فيديو

أين كنتم في الإجازة؟.. غضب بالإسكندرية بسبب إخلاء مدرستين للصيانة |فيديوجراف

قطار يوم القيامة.. سيناريوهات روسيا في الحربها النووية.. فيديوجراف

مش هسمح لقوى الشر تخرب البلد.. أهم رسائل السيسي خلال احتفالات أكتوبر

جلس بجانبه أمين شرطة وسودانية أبلغت عنه.. تطور جديد في واقعة سائق طريق السويس "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ