الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة فرائض الإسلام البحثية لعام 2022

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في مسابقة فرائض الإسلام البحثية لعام 2022م.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الأسماء الفائزين هم :

1. محسن محمد حسانين البطح إمام وخطيب ومدرس القليوبية 3000 جنيه + شهادة تقدير

2. محمود محسن سعد أبو السعود إمام وخطيب ومدرس دمياط 2000 جنيه + شهادة تقدير

3. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سليم إمام وخطيب ومدرس بورسعيد 1500 جنيه + شهادة تقدير

4. أحمد سعيد حامد علي إمام وخطيب ومدرس القاهرة 1000 جنيه + شهادة تقدير

5. أحمد مصطفى سعد محمد إمام وخطيب ومدرس الأقصر 1000 جنيه + شهادة تقدير

6. محمد أحمد محمد خلف إمام وخطيب ومدرس كفر الشيخ 1000 جنيه + شهادة تقدير

7. أيمن سعد محمد علي يسن إمام وخطيب ومدرس القليوبية 1000 جنيه + شهادة تقدير

8. صلاح علي محمد بدر إمام وخطيب ومدرس كفر الشيخ 1000 جنيه + شهادة تقدير

9. كاميليا محمد كامل إسماعيل واعظة معتمدة الجيزة 2000 جنيه + شهادة تقدير

10. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل واعظة معتمدة القاهرة 1500 جنيه + شهادة تقدير

11. سماح أحمد محمد المتولي واعظة معتمدة الدقهلية 1000 جنيه + شهادة تقدير

12. فاطمة محمد المهدي واعظة معتمدة سوهاج شهادة تقدير

13. زينب السعيد عبد الحميد واعظة معتمدة المنيا شهادة تقدير