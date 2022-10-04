الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة فرائض الإسلام البحثية لعام 2022

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في مسابقة فرائض الإسلام البحثية لعام 2022م.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الأسماء الفائزين هم :
1. محسن محمد حسانين البطح إمام وخطيب ومدرس القليوبية 3000 جنيه + شهادة تقدير
2. محمود محسن سعد أبو السعود إمام وخطيب ومدرس دمياط 2000 جنيه + شهادة تقدير
3. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سليم إمام وخطيب ومدرس بورسعيد 1500 جنيه + شهادة تقدير
4. أحمد سعيد حامد علي إمام وخطيب ومدرس القاهرة 1000 جنيه + شهادة تقدير
5. أحمد مصطفى سعد محمد إمام وخطيب ومدرس الأقصر 1000 جنيه + شهادة تقدير
6. محمد أحمد محمد خلف إمام وخطيب ومدرس كفر الشيخ 1000 جنيه + شهادة تقدير
7. أيمن سعد محمد علي يسن إمام وخطيب ومدرس القليوبية 1000 جنيه + شهادة تقدير
8. صلاح علي محمد بدر إمام وخطيب ومدرس كفر الشيخ 1000 جنيه + شهادة تقدير
9. كاميليا محمد كامل إسماعيل واعظة معتمدة الجيزة 2000 جنيه + شهادة تقدير
10. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل واعظة معتمدة القاهرة 1500 جنيه + شهادة تقدير
11. سماح أحمد محمد المتولي واعظة معتمدة الدقهلية 1000 جنيه + شهادة تقدير
12. فاطمة محمد المهدي واعظة معتمدة سوهاج شهادة تقدير
13. زينب السعيد عبد الحميد واعظة معتمدة المنيا شهادة تقدير