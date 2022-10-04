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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة فرائض الإسلام البحثية لعام 2022

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في مسابقة فرائض الإسلام البحثية لعام 2022م.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الأسماء الفائزين هم :
1. محسن محمد حسانين البطح إمام وخطيب ومدرس القليوبية 3000 جنيه + شهادة تقدير
2. محمود محسن سعد أبو السعود إمام وخطيب ومدرس دمياط 2000 جنيه + شهادة تقدير
3. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سليم إمام وخطيب ومدرس بورسعيد 1500 جنيه + شهادة تقدير
4. أحمد سعيد حامد علي إمام وخطيب ومدرس القاهرة 1000 جنيه + شهادة تقدير
5. أحمد مصطفى سعد محمد إمام وخطيب ومدرس الأقصر 1000 جنيه + شهادة تقدير
6. محمد أحمد محمد خلف إمام وخطيب ومدرس كفر الشيخ 1000 جنيه + شهادة تقدير
7. أيمن سعد محمد علي يسن إمام وخطيب ومدرس القليوبية 1000 جنيه + شهادة تقدير
8. صلاح علي محمد بدر إمام وخطيب ومدرس كفر الشيخ 1000 جنيه + شهادة تقدير
9. كاميليا محمد كامل إسماعيل واعظة معتمدة  الجيزة 2000 جنيه + شهادة تقدير
10. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل واعظة معتمدة  القاهرة 1500 جنيه + شهادة تقدير
11. سماح أحمد محمد المتولي واعظة معتمدة  الدقهلية 1000 جنيه + شهادة تقدير
12. فاطمة محمد المهدي واعظة معتمدة  سوهاج شهادة تقدير
13. زينب السعيد عبد الحميد واعظة معتمدة  المنيا شهادة تقدير

الأوقاف وزارة الأوقاف أسماء الفائزين مسابقة فرائض الإسلام فرائض الإسلام البحثية الأسماء الفائزين

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