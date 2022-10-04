سوزان صابر عازفة الفيولا: استقريت بألمانيا منذ عشر سنوات.. فيديو

كشفت الدكتورة سوزان صابر عازفة الفيولا، تفاصيل جديدة عن بدايتها في الفيولا، مؤكدة أن معظم عائلتها موسيقيون وفنانون.



وأضافت سوزان صابر، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنها نشأت على سماع الأغاني الكلاسيكية والموسيقى، متابعة أن التحقت بمعهد الكونسرفتوار وتطورت في العمل الموسيقي ثم سافرت إلى ألمانيا.



وتابعت الدكتورة سوزان صابر عازفة الفيولا، أن اساتذتي ساعدوني أني أسافر للخارج واستقر في ألمانيا واستقريت بها منذ عشر سنوات، وكان حلمي أن يرى العالم أن عندنا عازفين مصريين بيعملوا مزيكا مختلفة وأننا لسنا في كوكب آخر ولازم يتقبلون الآخر.

الموسيقى المصرية العربية والشرقية بوجه عام لها عازفين هائلين



وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة سوزان صابر عازفة الفيولا، إلى أن الموسيقى المصرية العربية والشرقية بوجه عام لها عازفين هائلين والمزيكا العربية لها روح معينة مختلفة.

