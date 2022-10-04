البيت الأبيض: لا مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا ترى سببا لتغيير تموضعها النووي، لعدم وجود مؤشرات على نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا قريبا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال إفادة صحفية: “لم نر سببا يدفعنا لتغيير تموضعنا النووي وما من مؤشرات على نية روسيا استخدام السلاح النووي قريبا”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مسؤول بحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، أن الحلف لم يلاحظ أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا، على خلفية التهديد الروسي باستخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا.

وقال المسؤول في تصريحاته لوكالة "رويترز": "لم نرصد أي تغير بالوضع النووي لروسيا لكننا سنبقى يقظين، ترقباً لأي تطورات محتملة".

وفي السياق، نقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن "الناتو لم يبلغ الحلفاء بشأن وجود تهديد نووي روسي".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ملتزمة تماما ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم السماح باندلاع حرب نووية.

وقال مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح، فلاديمير إرماكوف، في بيان: "نعتبر أن حفاظ جميع الدول النووية الخمس على التزامها بعدم السماح باندلاع حرب نووية من أهم مهامها على الإطلاق، وهو ما انعكس في البيان المشترك لقادة القوى النووية في يناير، وروسيا ملتزمة بذلك تماما".

