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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه البحيرة: تنفيذ خط مياه قطر 800 مم بطول 200 أسفل ترعة المحمودية

خط مياه
خط مياه

كلف المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة قطاع المشروعات وقطاع المياه تنفيذ عداية جديدة بقطر ٨٠٠ متر بالدفع الموجه بطول ٢٠٠متر على وجه السرعة للحفاظ على جسور ترعة المحمودية وللقضاء على شكوى المواطنين بضعف ضغوط المياه بمنطقة بسنتواى طريق توسيلى ابو هواش.

وأوضح أنه حدث تسريب أسفل ترعة المحمودية بحوالي أربعة أمتار،  مما أسفر عن عطل لا يمكن اصلاحه، ونجحت الشركة فى تنفيذ خط قطر 800 بطول 200 متر من البر الشرقي بجوار محطة مياه ابو حمص حيث يعبر أسفل ترعة المحمودية حتى البر الغربي مدخل مجلس قروي بسنتواى وذلك بنظام الدفع الموجه.

وأكد نشأت انه تمت عملية السحب بمعدات الشركة بنجاح وتم العمل علي ملئ واختبار الخط وإنهاء اعمال الربط من الجهتين تمهيدا لفتح المياه بالخط مع العلم انه في خلال هذه الفترة لم تتأثر المناطق المخدومة بهذا العطل، حيث تم تغذيتها من مصدر بديل بصفه مؤقتة لحين الانتهاء من الأعمال.

ووجه نشأت،  الشكر  لجميع القائمين على تنفيذ المشروع (مهندسين وفنيين وعمال) حيث أنهم وعلى مدار 10 ايام لم يدخر اى منهم جهداً في سبيل سرعة الانتهاء من عملية التنفيذ حرصاً على مصلحة المواطنين.

 

 

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مياة الشرب الصرف الصحى مصلحة المواطن مياه البحيرة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس محمد سعيد نشأت محطة مياه قطاع المياه

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