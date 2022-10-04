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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفكر أتبنى طفلة وزوجي الثاني عالجني نفسيا.. أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور مع ABtalks

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على أنس بوخش في برنامجه ABtalks الذي يذاع عبر يوتيوب.

 

وحقق اللقاء، نجاحا وانتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية بقدرته على كشف الجوانب الإنسانية والخاصة والكثير من الأسرار عن المشاهير.

 

 

وهذه أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في برنامج الليلة الذي تحدثت فيه عن تعرضها للتحرش وزيجتها الأولى والثانية وتفكيرها في تبني طفلة إلى جانب ابنيها. 

 

 

  • مخذلتش أبويا في حياتي وابني يوسف بيدرس سينما في فانكوفر
  • ناس كتر خذلوني السنة دي على مستوى الصداقة رغم نجاحي في الشغل
  • زوجي الثاني عالجني نفسيا و الأول كان آخر واحد أحكيله مشاكلي
  • كنت صغيرة في زواجي الأول ومحدش قالي إننا مش ند لبعض
  • كنت دلوعة الجميع في صغري وعرفت الشماتة في سن مبكرة
  • تعرضت للتحرش على يد شخص مقرب من العائلة وفرحت لما مات
  • كنت ساذجة وأنا صغيرة واتصدمت من التحرش مبكرا
  • كان شخصا غليظا ولما بشوفه بنزل أستخبى تحت السفرة

 

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شخص غليظ وعرفني إحساس الشماتة.. ريهام عبد الغفور تكشف حقيقة تعرضها للتحرش

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  • تعلمت عدم الثقة في الآخرين وحماية أبنائي من الآخرين
  • كنت رفيعة جدا وأنا صغيرة وبذلت مجهود كبير عشان أتخن
  • كان عندي أزمة ثقة بسبب وزني وغضب من أهلى بسبب التحرش
  • طفولتي كانت مبنية على الخوف وأنا قلوقة بالوراثة
  • عندي تجاعيد أكبر من سني ودي وراثة عن أمي
  • بخاف من عمليات التجميل بسبب شغلي وأخاف أفقد التعبير
  • الأمومة نعمة كبيرة وعلمتني كثير وفخورة بأولادي
  • بفكر أتبنى طفلة ولن أنجب مرة أخرى

 

ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور ABtalks التحرش أنس بوخش

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