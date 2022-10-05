سيدة تعثر على ابنتها بعد تغيبها لمدة 45 عامًا ببني سويف

أكدت تحية عويس بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، انها عثرت على نجلتها المتغيبة منذ 45 عاما داخل محافظة الأقصر ، بعدما نشرت الابنة قصتها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضافت تحية أنها فوجئت بشقيقها أشرف يخبرها أن نجلتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر السبع أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة في محافظة الأقصر .

وأشارت تحية إلى أنها تواصلت مع نجلتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها رضا.

وروت الحاجة تحية أن نجلتها رضا اختفت منذ 45 عاما مشيرة إلى أنها ظلت تبحث عنها لمدة 3 أعوام وفشلت في العثور عليها .



وأضافت الحاجة تحية أنها ستلتقي بنجلتها رضا خلال اليومين القادمين.