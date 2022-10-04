دوري أبطال أوروبا.. قذيفة هاكان تمنح إنتر التقدم على برشلونة بالشوط الأول

تقدم فريق إنتر الإيطالي على ضيفه برشلونة الإسباني بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هاكان تشالهانجلو كاد أن يفتتح التسجيل لـ إنتر في الدقيقة السابعة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها تير شتيجن ببراعة.

وطالب لاعبو إنتر باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بعد لمس إريك جارسيا للكرة بيده في الدقيقة 21، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، تبين وجود حالة تسلل سابقة في الهجمة، ليستمر اللعب دون احتساب خطأ.

وسجل خواكين كوريا هدفًا لـ إنتر في الدقيقة 29 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتمكن التركي تشالهانجلو من تسجيل هدف التقدم لفريقه إنتر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، فشل شتيجن في التصدي لها لتسكن شباكه، ليتقدم الفريق الإيطالي بهدف.

تشكيل إنتر

وضم تشكيل إنتر كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولا باريلا - هاكان تشالهانجلو - هنريك ميخيتاريان - دي ماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - خواكين كوريا

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - إريك جارسيا - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - جافي

خط الهجوم: رافينيا - عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة قبل انطلاق المباراة المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، بالتساوي مع إنتر الإيطالي ومتفوقًا عليه بفارق الأهداف.