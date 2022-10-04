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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف تفاصيل مواجهة قوات شارون والانتصار | شاهد

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

أكد اللواء ماجد شحاتة، أحد أبطال الكتيبة 139 صاعقة بحرب أكتوبر المجيدة، أنه لم يكن يتوقع كل هذا التكريم والحفاوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريم أبطال أكتوبر بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مضيفًا: زوجتي لم تكن تتوقع تكريمي اليوم وفرحت باستدعاء الرئيس لها على المسرح.

 

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أحد أبطال أكتوبر: مجموعة 139 صاعقة كانت تكلف بالتواجد في الأماكن الخطرة

وأضاف  ماجد شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، عبر فضائية القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن الكتيبة 139 صاعقة التي خاضت معركة أبو عطوة ضمن حرب أكتوبر المجيدة سطرت بطولة لا تمحى، مشيرًا إلى أن متحف الدبابات في أبو عطوة شاهد عيان مادي على بطولات أفراد الكتيبة.

 

مواجهة قوات شارون والانتصار عليها 

 

وتابع اللواء ماجد شحاتة، أحد أبطال الكتيبة 139 صاعقة بحرب أكتوبر المجيدة، أن : "أصعب اللحظات التي مرت على كتيبتي خلال معركة أبو عطوة كانت مواجهة قوات شارون والانتصار عليها رغم فارق الإمكانيات"، مشيرًا إلى أن كتيبته قامت بنصب عدد من الأكمنة لضرب قوات المظلات المتقدمة للعدو.

 

وأكمل اللواء ماجد شحاتة، أحد أبطال الكتيبة 139 صاعقة بحرب أكتوبر المجيدة، أن : دمرنا 3 عربات مدرعة فضلًا عن عدد من الدبابات الحديثة والمتطورة وبإمكانيات.

 

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