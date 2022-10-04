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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد محمد ثروت: صحة والدي جيدة وأغاني جديدة له في الفترة المقبلة

محمد ثروت
محمد ثروت

قال أحمد محمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت، إن والده بخير وبحمد الله اكتمال شفائه على خير، وأنه سيكون له أغان فى الفترة المقبلة، ستسعد الجميع.

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وأكد أحمد محمد ثروت مخرج فيلم يقين الذى عرض أمام الرئيس اليوم بـ احتفالية انتصار أكتوبر، أنه سعيد بالحضور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يقدم الشكر لـ الشئون المعنوية على هذه الثقة والفخر كونه مخرج في ليلة كبيرة مثل الندوة التثقيفية.

 

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، الإعلامي يوسف الحسيني، أنه منذ 15 يومًا لم ينم، وأنه ظل يفكر فى أشياء مختلفة. 

 

ولفت إلى أن أبطال حرب أكتوبر قدموا أشياء كثيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رسالة هامة لهم، والرئيس يوجه رسائل هامة للمصريين منها احترام الكبير وتمجيد الرموز والشخصيات الهامة.

 

وأشار إلى أنه سعيد بنجاح الاحتفالية اليوم، وقدم الشكر للفنان أحمد عبد العزيز، وكمال أبو راية، و شيرين بد الوهاب، وكل النجوم.

 

وتابع: "أثناء التسجيل مع أبطال أكتوبر، نجد أن الجميع يحترم الآخر، رغم مرور 49 عامًا على الحرب" و استطعنا اليوم توثيق الحقيقة على أرض الواقع، و فيلم يقين يرصد إعطاء فرصة أخري لتصحيح مسار إنسان.

محمد ثروت الشئون المعنوية أكتوبر انتصار أكتوبر السيسي يوسف الحسيني

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