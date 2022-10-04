أجبروه على توقيع إيصالات أمانة.. حبس 3 أشخاص بالتعدي والنصب على مواطن بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والتعدى بالضرب على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث ثلاثة أشخاص بالقاهرة لاتهامهم بالنصب والتعدى بالضرب على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم وقرر بتضرره من عاملان وشقيقة أحدهما ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لقيام الأخيرة بإستدراجه لمسكن أحدهم الكائن بدائرة القسم لإتمام عملية بيع شقة ملكه والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع ٢ إيصال أمانة وأمكن ضبط المشكو فى حقهم وبحوزتهم ٢ إيصال أمانة .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المُبلغ منذ عام بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.