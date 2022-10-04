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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: طرد الجيش الروسي من أوكرانيا أصبح مسألة وقت

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن طرد قوات الجيش الروسي من أوكرانيا أصبح مسألة وقت.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي، “اليوم لدينا أخبار جيدة من الخطوط الأمامية. أولا: يقوم الجيش الأوكراني بتحركات سريعة وقوية جدا في جنوب بلدنا كجزء من عملية الدفاع الحالية. 

وأضاف: “لقد تم بالفعل تحرير عشرات المستوطنات من الاستفتاء الروسي الزائف هذا الأسبوع في منطقة خيرسون ومنطقة خاركيف ومنطقة لوجانسك ومنطقة دونيتسك”.

وتابع قائلا: “جنودنا لا يتوقفون. إنها مسألة وقت فقط قبل أن نطرد المحتل من كل أرضنا”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسئول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط مخاوف من استخدام روسيا السلاح النووي في أوكرانيا.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل حول الاتصال الذي جرى بين زيلينسكي وبايدن، وسط توقعات بإعلان بايدن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.

ويوم أمس الاثنين، وافق مجلس الدوما الروسي بالإجماع، على قوانين دستورية بشأن انضمام جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، إلى روسيا.

وكانت المحكمة الدستورية الروسية اعترفت بهذه المعاهدات، باعتبارها متوافقة مع دستور البلاد.

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