قال السناتور السابق لولاية فرجينيا ريتشارد بلاك إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تريد الاقتراب من الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان دون الاعتراف للناخبين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة في حالة حرب.



وكشفت الولايات المتحدة النقاب عن 1.1 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع الماضي ، ليصل المجموع إلى 16.9 مليار دولار منذ عام 2021 ، بينما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الاثنين أنه يجري إعداد حزمة إضافية بقيمة 625 مليون دولار.



وفي غضون ذلك ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين أن الجيش الأمريكي يخطط لإنشاء مركز قيادة جديد في ألمانيا سيكون مسؤولاً عن تبسيط المساعدة الأمنية لأوكرانيا خلال السنوات المقبلة.

وقال بلاك: 'إنهم إدارة بايدن يريدون الاقتراب قدر المستطاع من الحرب دون الاضطرار إلى الاعتراف نوعًا ما للشعب الأمريكي بأننا الولايات المتحدة في حالة حرب وأنهم يفعلون أشياء متهورة بشكل لا يصدق' . إنهم يحاولون اللعب في منطقة رمادية حيث لا يعلنون الحرب بشكل رسمي.



وفي مقال رأي نُشر في 28 سبتمبر في National Interest ، قال السفير الروسي أناتولي أنتونوف إنه 'من الواضح' لموسكو أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الأعمال العسكرية لنظام كييف.



وقال بلاك إنه لن يكون من غير المعقول أن ينظر الروس ويعتقدون أن الولايات المتحدة تخوض حربًا ضدهم في أوكرانيا.



وأضاف بلاك: 'إن شعب الولايات المتحدة لا يريد أن يكون جزءًا منه ، لكنني أعتقد أن ما يحدث هو أنه كما تعلم ، هناك صقور حرب في كلا الحزبين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي'. 'أعتقد أن الرئيس بايدن موجود في ذلك المعسكر'.