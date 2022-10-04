صورة الرئيس السيسي تزين صالة الاستقبال بمطار كينشاسا الدولي

حرصت السلطات الكونغولية على وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوار صورة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في مدخل صالة الاستقبال بمطار كينشاسا الدولي بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ القادم بشرم الشيخ.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، معلقا على هذه اللفتة إن "مصر والكونغو شراكة تاريخية دفاعاً عن مصالح قارتنا الإفريقية".

وعند مدخل صالة استقبال مطار كينشاسا توجد صورة الرئيس السيسي يعلوها اسم مصر باللغة الإنجليزية على يمين القاعة وصورة الرئيس الكونغولي إلى اليسار.

وكانت العاصمة الكونغولية كينشاسا قد استضافت على مدار يومين الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

