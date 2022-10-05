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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر من أرخص دول العالم بزراعة الأعضاء..أبرز تصريحات رئيس جامعة عين شمس

الدكتور محمود المتيني،
الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول زراعة الأعضاء، وأكد ان مصر من أرخص دول العالم في زراعة الأعضاء.

 

وإليكم أبرز التفاصيل.

المتيني: نحن في احتياج شديد لزراعة القلب والكلى بمصر.. فيديو
أكد الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس، أن هناك 6 مستشفيات جامعية  تعمل فى مجال زراعة الأعضاء فى مصر  فقط  ، موضحا أنه لم تتم حتى الآن زراعة الأعضاء من الموتى ولكن هناك محاولتين تمت فى معهد الأورام ولكن لاقت الفشل.

 

وقال  "المتيني " ، إلي أننا فى احتياج شديد إلي زراعة القلب والكلي فى مصر  ، منوها إلي أن عمليات زراعة الأعضاء لاتتم فى أى مستشفي عادي ولكن يتم تخصيص وتجهيز أماكن ذات إمكانية طبية عالية جدا لها .

 

ولفت رئيس جامعة عين شمس إلي أن جميع عمليات زراعة الأعضاء فى مصر تتم من أشخاص أحياء وقاصرة على زراعة الكبد والكلي.

 

 المتبرع المتوفى هو العمود الفقري

وأشار المتيني إلى أن المتبرع المتوفى هو العمود الفقري فى عمليات زراعة الأعضاء فى أوروبا ، موضحا أنه يمكن الحصول على الأعضاء من الموتى بعد وفاته لمدة ساعات أو أيام .

 

 

المتيني: الحديث عن زراعة الأعضاء التناسلية خارج السياق.. فيديو

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه من الوارد الاحتفاظ بأعضاء المتوفى لمدة يومين من خلال عقاقير وأجهزة التنفس الصناعي للحصول على أعضائه للتبرع.

وقال محمود المتيني، أن  الحديث عنزراعة الأعضاء التناسلية خارج السياق، ولكن هناك زراعة للرحم فقط وهو ليس اولوية.

 

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أنه  يجب  وضع الية لكل المصريين بشأن عمليات زراعة الأعضاء ببعد الوفاه.

 

 بها 7 مراكز فقط

وأشار محمود المتيني إلى أن  المملكة المتحدة بها 7 مراكز فقط لنقل الأعضاء، مؤكدا أن كل مركز يجري من 200 لإلى 300 عملية لزراعة الأعضاء.
 

المتيني: 200 ألف طالب بجامعة عين شمس ونسعى لتوفير جميع الإمكانيات لهم..فيديو
أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه لدينا طموحات كبيرة في تطوير جامعة عين شمس، مشيرا إلى أنه قمت بأضافة عدد من الكليات للجامعة.

وقال محمود المتيني، أن  تصنيفات الجامعات موضة جديدة، مؤكدا أنه لدينا العديد من الملاحظات عليها.

 

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن هناك 200 ألف طالب بالجامعة ونسعى لتوفير جميع الإمكانيات لهم في الجامعة، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة  في كل جامعات مصر في التحول الرقمي

 

وأشار محمود المتيني إلى أن “كورال روح الشرق” المشارك في احتفالات أكتوبر من جامعة عين شمس.

 

مشكلة كبيرة

واستكمل رئيس جامعة عين شمس تصريحاته قائلا “هجرة الأطباء مشكلة كبيرة ويجب التحدث في أسبابها”. 

 

المتيني:مصر من أرخص دول العالم في عمليات زراعة ألأعضاء..فيديو
أكد الدكتور محمود المتني، رئيس جامعة عين شمس، ان عمليات زراعة الأعضاء كبيرة، مشيرا إلى أن لها مضاعفات كثيرة نتعامل معها.

وقال محمود المتيني، أن  تكاليف عملية زراعة الأعضاء باهظة وتصل من 350 الف لـ 700 الف جنيه بسبب مستلزمات العملية وحسب المستشفى.

 

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن  مصر من أرخص دول العالم في عمليات زراعة ألأعضاء، مؤكدا أنه لم تتوقف عمليات زراعة الأعضاء في مصر لم تتوقف  بسبب مادي.

 

لها مضاعفات كثيرة

وأشار محمود المتيني إلى أن عمليات زراعة الأعضاء كبيرة ولها مضاعفات كثيرة نتعامل معها

 

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