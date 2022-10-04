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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات موسم المحاكمات الصورية بالشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

فعاليات موسم المحاكمات
فعاليات موسم المحاكمات الصورية بحقوق عين شمس

عقدت شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق محاضرة تعريفية لطلاب الشعبة الإنجليزية حول أنشطة المحاكمات الصورية فى الكلية فى العام الدراسى القادم، تحت رعاية الـدكـتـور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

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افتتح اللقاء الدكتور حسام أحمد صبحى العطار مدير الشعبة الإنجليزية حيث ركز سيادته على اهتمام الشعبة الإنجليزية بالأنشطة الصيفية، وعن تنظيم الشعبة الإنجليزية لأول مسابقة داخل الجامعة للطلاب الراغبين فى ذلك.

كما بَيّن الدكتور أحمد على ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أهمية نشاط المحاكمات الصورية في بناء شخصية الطالب ومهاراته القانونية والشخصية, وعن دعم إدارة الكلية الكامل وتشجيعها لهذه الأنشطة.

وكذلك تحدث الدكتور أحمد فتحى خليفة  مدير مكتب التعاون الدولى عن المهارات المختلفة التي يتعلمها المشاركون فى المحاكمة الصورية ويعمل بها ومنها التفكير النقدى, والقدرة على النظر للمسائل القانونية من زوايا مختلفة, وكذلك استعرض المسابقات الدولية التي ستشارك فيها الكلية فى العام القادم وهى مسابقات أكسفورد " Jessup,vis؛Oxford  ".

وشارك أيضاً فى المحاضرة طلاب شاركوا فى المسابقات الثلاثة فى السنوات الماضية وتحدثوا لزملائهم عن تجربتهم الثرية فى هذا الموضوع.
ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام بالمحاكمات الصورية وسُبل التعلم التفاعلى هو من أولويات الكلية فى تطوير الخدمة التعليمية فيها بهدف الحصول على الاعتماد المؤسسي فى أقرب فرصة.

فعاليات موسم المحاكمات الصورية بحقوق عين شمس
فعاليات موسم المحاكمات الصورية بحقوق عين شمس
فعاليات موسم المحاكمات الصورية بحقوق عين شمس
فعاليات موسم المحاكمات الصورية بحقوق عين شمس
فعاليات موسم المحاكمات الصورية بحقوق عين شمس
فعاليات موسم المحاكمات الصورية بحقوق عين شمس
فعاليات موسم المحاكمات الصورية بحقوق عين شمس
فعاليات موسم المحاكمات الصورية بحقوق عين شمس
الدكتور محمود المتيني جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس كلية الحقوق شعبة اللغة الانجليزية Jobs Education

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