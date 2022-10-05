قبل مواجهة بلجيكا.. اتحاد الكرة يتفق على ودية جديدة لـ منتخب مصر|تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن ادارة العلاقات العامة بـ اتحاد الكرة، أنهت الاتفاق على مواجهة منتخب مصر للكويت وديا 15 نوفمبر قبل مواجهة بلجيكا المقرر لها 18 من الشهر ذاته.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وجاء الاتفاق بين اتحاد الكرة ونظيره الكويتي خلال سفرية قام بها مدير العلاقات العامة للكويت قبل أيام للترتيب لمباراة بلجيكا.

اتحاد الكرة

وأتم شبانة،ومن المنتظر أن يسافر وفد من اتحاد الكرة الكويت خلال أسابيع لتوقيع العقود مع الجانب الكويتي وانهاء كافة ترتيبات المعسكر المقبل للمنتخب.