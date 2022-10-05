اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتحمل تكاليف علاج صفقة الزمالك الجديدة

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أرسل خطابًا لنظيره الدولي يستفسر فيه عن موقف الفيفا من تحمل نفقات علاج نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الجديد.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، جاء تحرك الجبلاية بناء على خطاب رسمى من الزمالك يطالب فيه اتحاد الكرة بتحديد قيمة تكاليف عماد دونجا والذى أصيب خلال فترة التوقف الدولى بمعسكر المنتخب.

لوائح الفيفا تجاه تكاليف علاج لاعب الزمالك الجديد

وأتم شبانة، وتنص لوائح الفيفا على تحمل الاتحاد الدولى تكاليف علاج أي لاعب يتعرض للإصابات في الأجندات الدولية مع منتخب بلاده وهو ما دفع الزمالك للمطالبة بتحمل مصاريف علاج لاعبه الجديد.