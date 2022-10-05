بعد سخريتها .. حسين فهمى لرانيا يوسف: عاوزها تلبس حلو فى المهرجان

رد الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الضجة التي احدثتها تصريحاته بشأن الـ"دريس كود" للدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة.

وقال الفنان حسين فهمى من خلال برنامج the insider بالعربى :"مش مفهوم ليه ده عامل أزمة! أي مهرجان في الدنيا له دريس كود فا بقى في دريس كود عالمي و آلان ديلون لما جه المهرجان قبل كده كان واخد اللبس على كتفه في كيس".



وعن تصريحات سخرية الفنانة رانيا يوسف من التصريح أضاف :"على راحتها ولا همنع أي حد وعاوزها تلبس حلو وشيك ونبقى كلنا شيك".

وكانت قد سخرت رانيا يوسف من قرارات الفنان حسين فهمي بشأن الشروط التي وضعها على الريد كاربت للمهرجان، قائلة: "مستغربة بس هنعمل اللى يريحهم".

وأضافت رانيا يوسف: "ما دام اللبس هيكون فورمال، فسبوني أخترع ليكم بدلة ومش هتبقى أي بدلة هتبقى بدلة باسم رانيا يوسف، وانتظروا بدلتي في الدورة الجديدة المليئة بالمفاجآت".

أعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن ترميم فيلم "أغنية على الممر" للمخرج الراحل علي عبد الخالق، وعرضه في الدورة 44 من مهرجان القاهر.

وقال: "هيرجع جديد خالص زي الأول، وأنا بقول الكلام ده وهشام موجود وسامعني، وأنا تعاونت معاه كمخرج وسعدت بالعمل مع علي، إحنا أصدقاء وزملاء، وأنا لو أقدر أكرم كل زملائي في العمل الفني".

حرصت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على استغلال توجه أنظار العالم نحو إيطاليا، للاحتفاء بالنسخة 97 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، للدعاية للدورة المقبلة التي يرأسها الفنان حسين فهمي.

وظهرت اللافتات الدعائية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالقرب من ريد كاربت فينيسيا، أمام كاميرات الصحف والمجلات ووسائل الإعلام العالمية للدعاية للنسخة المقبلة المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.



ويتواجد عدد من القائمين على المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في إيطاليا لحضور فعاليات وأفلام مهرجان فينيسيا واختيار الأفضل منها لضمه لقائمة النسخة المقبلة.

وكشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فى دورته الجديدة عن معايير اختيار المكرمين بهذه الدورة من المهرجان.

وأكد حسين فهمي فى اللقاء الذي نشرته الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع اليوتيوب أن هناك معايير لاختيار أى اسم يتم تكريمه، فالأمر ليس صدفة أو عشوائيًا.