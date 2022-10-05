فين ماما دى.. زوجة احمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

احتفل الفنان أحمد صيام بحفل زفاف ابنته الصغرى خلال الأيام الماضية،وعبر عن سعادته الكبيرة بزفاف ابنته وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.













وتداول رواد السوشيال ميديا صورة تجمع بين بنات الفنان احمد صيام وزوجته ،وظهرت زوجته في الصورة بإطلالة تجعلها فى العشرينات وهو ما علق عليه البعض :فين ماما دى".













وتألقت زوجة أحمد صيام مرتدية ، فستان باللون البيج الغامق مكشوف الأكتاف والصدر وذات فتحة من الساق كفساتين البرايد ميد .





وكتب الفنان أحمد صيام: “ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذى أمد عمرى حتى أديت رسالتى كأب.... بنتى آية آخر العنقود القمر بتاعى كبرت وبقت عروسة وجه ابن الحلال خدها منى”.





أحمد صيام.. مبروك عليك يا عصام





وأضاف: “ مبروك عليك يا عصام وحطها فى عنيك وقبل كل حاجة شكرا لحبيبتى وشريكة عمرى رانيا فتح الله .. وشكرا لكل اللى شرفونا بالحضور من الأهل والأصدقاء والزملاء".





واختتم كلامه قائلا: “ خلونا بقى نتفرغ لمهام الجدود وعقبال عندكم جميعا ”.وكتب الفنان أحمد صيام: “ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي أمد عمرى حتى أديت رسالتى كأب.... بنتى آية آخر العنقود القمر بتاعى كبرت وبقت عروسة وجه ابن الحلال خدها منى”.









أحمد صيام ومسرحية لعبة الجنية





ويعرض للفنان احمد صيام مسرحية «لعبة الجنيه» من إخراج أحمد عبدالرحمن العسعوس، وبطولة الفنان أحمد صيام، والفنانة رانيا فتح الله، والفنان حسن عبدالفتاح، والفنان خالد محروس.





صناع مسرحية لعبة الجنيه





صرح المخرج أحمد عبدالرحمن العسعوس، أن مسرحية «لعبة الجنيه» كوميدية ومن تأليف حسام الدالي، ويتم العرض على مسرح الهوسابير بالقاهرة يوميًا في تمام الساعة 8 مساءً.