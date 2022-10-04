أشهر حلويات المولد.. حضرى الملبن والفولية والنوجا فى دقائق

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق تحضير بعض الحلويات الشهيرة من حلويات المولد.

١-الملبن..

المقادير

3 كوب سكر

كوب ماء

5ملعقة كبيرة نشا

5 ملعقة كبيرة جيلاتبن أو بوردة جيلى أحمر

نصف كوب ماء ساخن

ملعقة صغيرة ماء ورد

عين جمل مجروش أو فول سودانى مجروش

للفرد والوجه

نشا

سكر بودرة

طريقة التحضير..

-قلبى النشا فى كوب ماء

-قلبى الجيلاتين فى نصف كوب ماء ساخن( إستبدلى الجيلاتين ببودرة الجيلى الأحمر للحصول على جيلى أحمر )

- اخلطى النشا بالجيلاتين مع السكر والماء وماء الورد ضعى الخليط على النار مع استمرار التقليب حتى الغليان ثم أضيفى عين الجملالمجروش أو الفول السودانى المجروش وقلبى المكونات ثم ارفعيها سريعاً عن النار



-ادهنى صينية بالنشا وصبى الخليط ليبرد ثم ضعيه فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة





-قطعى الملبن ورشيه بالنشا المخلوط بالسكر البودرة وقدميه



٢-طريقة عمل النوجا..



المقادير ..

700 جم سكر

100 جم ماء

100 جم جلوكوز

200 جم عسل

3 بياض بيض

150 جم شرائح لوز محمصة

100 جم بندق محمص

100 جم فستق محمص

سكر بودرة مخلوط مع نفس الكمية من نشا الذرة

الطريقة ..

يوضع السكر مع الماء ويتم تذويبه على نار متوسطة، ثم نضيف الجلوكوز ونرفع درجة الحرارة. ويطهي الخليط جيدا، ثم نضيف العسل.

نخفق البيض، ونصب الخليط الساخن على البيض المخفوق، مع الاستمرار في الخفق، وتضاف المكسرات وتخلط معهم.

على ورق مرشوش بسكر بودة ونشا الذرة، نصب الخليط ونفرده جيدا بالسمك المرغوب فيه – 3 سم- ثم نرش الوجه بالسكر البودرة، ويتمتقطيعها إلى قطع صغيرة.

٣-طريقة عمل (الفولية، السمسمية، الحمصية)

مقادير حلاوة المولد - الفولية:

٢/١ كيلو سوداني مقشر وغير مملح ومحمص

٤/١ كيلو سكر

١ كوب ماء

٢/١ ليمونة

مقادير السمسمية:

٢/١ ١ كوب سمسم

١ كوب سكر

١ كوب ماء

١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة تحضير حلاوة المولد (الفولية، السمسمية، الحمصية):

١- ضعي الماء على النار ثم اضيفي لها السكر وعصير الليمون.

٢- اتركي الماء على النار مع التقليب حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي.

٣- ارفعي الوعاء عن النار وامزجيه بحلاوة المولد (الفولية، السمسمية أو الحمصية) وقلبيه جيدا وهو ساخنا

٤- الآن، احضري صينية مدهونة بالزيت وافردي ثم اتركيها قليلا وقطعى بالحجم المناسب لك

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