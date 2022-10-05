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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير تغذية يحذر من أسوأ وجبة إفطار تبدأ بها اليوم.. تعرف عليها

اسوء وجبة فطار
اسوء وجبة فطار

وجبة الإفطار لا تضبط نمط يومك فحسب، بل تحدد أيضًا نغمة صحتك؛ نظرًا لأنها الوجبة الأولى التي تضعها في جسمك في بداية كل يوم،فمن المهم تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية وسهلة الهضم، إليك أفضل وأسوأ أنواع الأطعمة التي يمكنك تناولها لتبدأ يوم رائع.


 

حذر الدكتور محمد عبد الواحد اخصائى تغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،من اسوء نوع فطار يمكنك تناوله على الريق.


 

وقال اخصائي التغذية، ان اسوأ نوع من انواع الفطور هو تناول البسكويت مع الشاي أو تناول طعام به سكر  عالى ، لانه يزيد من نسبة الأنسولين في الدم و يقلل الحرق على مدار اليوم.


 

ونصح خبير التغذية ، تناول فطور متكامل وأفضل الأطعمة التى يمكنك تناولها على معدة فارغة هى الفول والبيض  والزبادى وهى أطعمة تحتوى على الدهون الصحية.

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