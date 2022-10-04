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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كنز مواد غذائية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من التين البرشومي

التين البرشومي
التين البرشومي



يحتوي التين على مجموعة متميزة من الفيتامينات وخاصة فيتامين "ب" الذي يشارك في تفعيل آلية تصنيع كرات الدم الحمراء، ويساعد في استقلاب "البروتينات"، ويسهل امتصاص معدن "المغنزيوم " و يساعد في تنظيم الضغط الشرياني، وخفض كوليسترول الدم، وفي الوقاية من سرطان القولون وعلاج الإمساك.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد التين البرشومي وفقا لموقع هيلثى..

وفيما يلي فوائد التين..


1- يحتوي على كنز من المواد الغذائية:
التين مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب6 والبوتاسيوم  والكالسيوم ومواد أخرى وتناوله يساعد على تنشيط الجسم.
2- يخلص من الوزن الزائد فهو مصدر غني بالألياف 
3- يمنع الإمساك لغناه بالألياف التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء 
4- خفض الكولسترول
5- يحمي العظام لغناه بالكالسيوم و كميات كبيرة من البوتاسيوم والمغنزيوم و كميات صغيرة من الفوسفور. وتلعب كل هذه العناصر الغذائية دوراً هاماً في تقوية العظام.
6- يحسن من صحة الجهاز الهضمي
7- مصدر غني من المواد المضادة للأكسدة
8- يمنع الأمراض الالتهابية والسرطانات الأولية
9- يعزز نشاط الدماغ ويحسن التركيز
10- يمنع الحساسية: تناول ثمرة من التين يوميا تمنع أعراض الحساسية.


 

التين الوقاية من سرطان القولون علاج الامساك خفض الكولسترول التين البرشومى تعرف على فوائد التين المجفف المنقوع

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