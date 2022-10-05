اليوم .. ماجدة الرومى تحيى حفلا غنائيا بالرياض

تستعد النجمة ماجدة الرومى لإحياء اليوم حفلا غنائيا فى الرياض .

وروجت ماجدة الرومى للحفل عبر حسابها بموقع تويتر .

ونشرت فيديو لاستقبالها وعلقت عليه :" صباح الخير من رياض الخير ، ‏شكرا لحفاوة الاستقبال.. ‏وبكل المحبة والود لنا لقاء ..الأربعاء 5 أكتوبر 2022 ".

نعي ماجدة الرومي لهشام سليم

وعلى الرغم من كل الفنانين الذين نعوا هشام سليم وودعوه برسائل مؤثرة، لكن نعي ماجدة الرومي للفنان الراحل كان الأكثر تداولًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر ان استقبلت صفحات السوشيال ميديا كلمات ماجدة الرومي عن صديقها الراحل بكثير من المودة والأسى لما تعانيه الفنانة من حالة فقدان محزن لصديق عمرها الفنان هشام سليم، والذي بدر من خلال كلماته.

ووصف معلقون على نعي ماجدة الرومي في وداع هشام سليم، بأنه النعي الأرق والأجمل.

هشام الزمن الجميل.. كم أوجعت قلبي

وكتبت ماجدة الرومي، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "هشام الزمن الجميل، كم أوجعت قلبي اليوم، برحيلك المبكر، بالأمس فقط كنا وكان يوسف شاهين وكان "عودة الابن الضال" يزرعني وإياك أملا نديا على دروب الحياة، فكيف حدث وانقلب بنا الدهر هكذا، فأضحى الألم مع الأيام يطوي آلامًا والخوف يطوي مخاوف؟ "عودة الابن الضال" الذي عشته أنا واقعا مريرًا".