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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشورت قصير.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها في لوك جديد |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ياسمين رئيس الأنظار بلوك كاجوال، بشورت جلد قصير، وتوب باللون الموف الفاتح، وأكملت الأطلالة باكسسوارات مناسبة تبرز جمالها، والتقطت صورا سيلفي من المرايا نالت إعجاب جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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بإطلالة ناعمة.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث ظهور

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بإطلالة أنيقة.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور

يشار إلى أن النجمة ياسمين رئيس، تشارك في فيلم “خطة مازنجر” الذي طرح في دور السينما ضمن أفلام موسم الصيف هذا العام.

وتدور أحداث فيلم “خطة مازنجر” في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم “خطة مازنجر” النجوم حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس النجمة ياسمين رئيس لوك كاجوال التواصل الاجتماعي انستجرام

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