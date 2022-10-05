روسيا تحذر من احتمالية الصدام العسكري المباشر مع الغرب

أكد سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن إرسال أمريكا مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، يهدد مصالح بلاده الاستراتيجية بشكل مباشر.

وقال السفير الروسي في تصريحات صحفية إن القرار الأمريكي بزيادة دعمها لأوكرانيا "يسرع خطر الصدام العسكري المباشر بين روسيا والدول الغربية.

من جانبه، حذر نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، من أن إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، تقرب روسيا والناتو من "صراع عسكري مباشر".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار، تشمل أنظمة "هيمارس"، إلى جانب أنظمة مدفعية وذخيرة وعربات مدرعة.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هذا الدعم "سيؤدي إلى رفع إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 17.5 مليار دولار منذ بداية تولي هذه الإدارة".

على جانب آخر، أعلنت أوكرانيا أن جيشها حقق تقدما كبيرا وسريعا ضد القوات الروسية، وحرر عشرات البلدات في الجنوب، وذلك بعد أيام من ضم روسيا عدد من المناطق في خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك.

وفي هذا الإطار، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تعترف بضم روسيا للأراضي الأوكرانية، متعهدا بمواصلة دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها لأطول فترة ممكن.

وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على استعداد بلاده، لفرض تكاليف باهظة على أي دول أو كيانات تقدم الدعم لضم روسيا للأراضي الأوكرانية.