عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحذر من احتمالية الصدام العسكري المباشر مع الغرب

روسيا تحذر من احتمالية
روسيا تحذر من احتمالية الصدام العسكري المباشر مع الغرب

أكد سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن إرسال أمريكا مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، يهدد مصالح بلاده الاستراتيجية بشكل مباشر.

وقال السفير الروسي في تصريحات صحفية إن القرار الأمريكي بزيادة دعمها لأوكرانيا "يسرع خطر الصدام العسكري المباشر بين روسيا والدول الغربية.

من جانبه، حذر نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، من أن إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، تقرب روسيا والناتو من "صراع عسكري مباشر".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار، تشمل أنظمة "هيمارس"، إلى جانب أنظمة مدفعية وذخيرة وعربات مدرعة.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هذا الدعم "سيؤدي إلى رفع إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 17.5 مليار دولار منذ بداية تولي هذه الإدارة".

روسيا: تقرير مجلس حقوق الإنسان حول أوكرانيا متحيز

صاروخ نووي قادر على تدمير بريطانيا.. هل تستخدم روسيا سلاح يوم القيامة؟

على جانب آخر، أعلنت أوكرانيا أن جيشها حقق تقدما كبيرا وسريعا ضد القوات الروسية، وحرر عشرات البلدات في الجنوب، وذلك بعد أيام من ضم روسيا عدد من المناطق في خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك.

وفي هذا الإطار، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تعترف بضم روسيا للأراضي الأوكرانية، متعهدا بمواصلة دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها لأطول فترة ممكن.

وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على استعداد بلاده، لفرض تكاليف باهظة على أي دول أو كيانات تقدم الدعم لضم روسيا للأراضي الأوكرانية.

روسيا أوكرانيا الحرب الناتو الغرب السفير الروسي امريكا بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

فين ماما دى.. زوجة احمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-10-2022

رد صادم من محمود علاء على تسبب «القاضية ممكن» في رحيله عن الزمالك

موضوعات متعلقة

صاروخ نووي قادر على تدمير بريطانيا.. هل تستخدم روسيا سلاح يوم القيامة؟

بايدن: مستعدون لفرض تكاليف باهظة على الدول أو الكيانات الداعمة لـ روسيا

زيلينسكي: طرد الجيش الروسي من أوكرانيا أصبح مسألة وقت

الاتحاد الأوروبي يوافق علي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا

ترشيحاتنا

روسيا تحذر من احتمالية الصدام العسكري المباشر مع الغرب

4 كلمات دعا بهم النبي وقت الكرب

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

خالد الغندور: لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

الرابع في الطريق.. الزمالك يعوض رحيل طارق حامد بـ 3 لاعبين سوبر

أكبر حاملة طائرات تدخل الخدمة.. الوحش الأمريكي يستعد للحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فين ماما دى.. زوجة احمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

داخل صالون التجميل.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

خبير تغذية يحذر من أسوأ وجبة إفطار تبدأ بها اليوم.. تعرف عليها

بملابس ملفتة.. شقيقة محمد رمضان تثير جدلًا عبر إنستجرام برفقة زوجها

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ