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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سول وواشنطن تطلقان أربعة صواريخ بالستية باتجاه البحر الشرقي ردا على بيونج يانج

صدى البلد

  أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة صباح اليوم /الأربعاء/ أربعة صواريخ أرض-أرض بايستية قصيرة المدى في البحر الشرقي ضمن تدريبات مشتركة، ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان.

وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية -في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية- أن كلا من الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي أطلق صاروخين من طراز "أتاكامس" على أهداف وهمية في بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، لتظهر قدرة الردع لدى الحلفاء، مضيفة أن هذه التدريبات أظهرت أننا قادرون ومستعدون للقضاء على مصدر الاستفزاز مع الحفاظ على وضعية مراقبة متواصلة.

ولفت الجيش الكوري الجنوبي إلى أن صاروخا أطلقته وحداته سقط بعد وقت قصير من إطلاقه وتحطّم داخل القاعدة العسكرية دون أن يتسبب في وقوع إصابات فيما يبحث عن السبب الدقيق للحادث.

وأجرى كبار الضباط العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم مشاورات هاتفية حول سبل الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من الشمال.

وقد أطلقت كوريا الشمالية صباح أمس /الثلاثاء/ صاروخا بالستيا متوسط المدى حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ، في حدث غير مسبوق منذ 2017 دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من سكان بعض المناطق الاحتماء.

 

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