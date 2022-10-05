عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد: قدمنا 219 مليار دولار قروضًا لصالح 92 دولة منذ جائحة كورونا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

 أكد صندوق النقد الدولي، أن القروض التي قدمها لصالح 92 دولة زادت منذ جائحة كورونا إلى نهاية أبريل الماضي لـ 219 مليار دولار.

وذكر التقرير السنوي للصندوق، أنه أقرض 23 دولة من بين أعضائه الـ 190، حوالي 113 مليار دولار، منها 9 مليارات دولار إلى 14 دولة منخفضة الدخل، وذلك خلال الفترة من أول مايو 2021 حتى آخر أبريل الماضي (السنة المالية للصندوق).

ووافق الصندوق في أغسطس 2021 على توزيع وحدات حقوق سحب خاصة للدول الأعضاء بقيمة 650 مليار دولار، وتوزعت على كل البلدان الأعضاء بالتناسب مع أنصبة حصصها في الصندوق؛ ما يعطي دفعة كبيرة من السيولة للبلدان، وكان نحو 275 مليار دولار منها من نصيب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وحصلت البلدان منخفضة الدخل على 21 مليار دولار.

txt

وزير المالية: الرئيس السيسي يُعيد تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر

txt

المجر تحد من العقوبات الجديدة على الطاقة الروسية


وتلقى الصندوق طلبات للحصول على تمويل طارئ من 5 بلدان بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الفترة من أول مايو 2021 إلى 30 أبريل 2022، ووافق عليها، وتم صرف مليار دولار منها إلى 3 بلدان منخفضة الدخل.. ووافق الصندوق على طلبات زيادة التمويل المقدم لبلدين، كما أجاز 17 اتفاقًا جديدًا غير وقائي مع 14 بلدًا، تضمنت اتفاقًا كبيرًا مع الأرجنتين تمت الموافقة عليه في مارس الماضي. 


ونوه الصندوق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد، وبالتالي الاستقرار المالي والنمو؛ ما يضيف المزيد من التعقيدات القائمة في بيئة صنع السياسات لدى البلدان التي لا تزال في طور التعافي من جائحة كوفيد- 19.


وأوضح تقرير الصندوق، أنه لم يحصل على التطعيم كاملًا ضد كوفيد -19 في البلدان النامية منخفضة الدخل سوى 7% بحلول أبريل الماضي، مقارنة بنحو 73% في الاقتصادات المتقدمة، مع وجود فجوات مماثلة في فرص الحصول على إمدادات الأكسجين، والعلاجات، وأدوات الوقاية الشخصية.


كما سجل الدين العام (الدين الحكومي) أعلى مستوى في قرابة 6 عقود حاليًا، وصار يمثل قرابة 40% من مجموع الدين العالمي، وارتفع مستوى الاقتراض الكلي 28% لدى البلدان الأعضاء؛ ليصل إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وكان الاقتراض الحكومي وراء نصف هذه الزيادة تقريبا، والباقي من الشركات غير المالية والأسر. 
 

صندوق النقد الدولى جائحة كورونا تمويل طارئ زيادة التمويل الأزمة الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

في الطابور| موظف بسوبر ماركت شهير يتحرش بطبيبة.. والنيابة تتخذ قرارا

سارقة شخصية صاحبتها..مفاجأة غير متوقعة عن سندس عبد الهادي فتاة "الكده كده"

رد صادم من محمود علاء على تسبب «القاضية ممكن» في رحيله عن الزمالك

عيار 21 يسجل 1099 جنيها.. قفزات جديدة بـ أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 أكتوبر

ترشيحاتنا

الاستدعاء أمام النيابة العامة والتعديات.. أبرز مطالب الأطباء بقانون المسئولية الطبية

السيسي يوجه التحية لـ حضور احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف

في يوم المعلم العالمي| كيف تحسنت أحوال المدرسين في عهد الرئيس السيسي

شوبير: خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم البرازيلي مارسينهو رسميًا

الري: التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول متقدمة أو نامية

عدوى الاقتحامات تصل إلى البرلمان اللبناني.. نائبة تطالب بوديعتها بسبب عملية جراحية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس الأرز السائب يسبب التسمم بالزرنيخ و9 أمراض خطيرة

إشارات إياكِ أن تُهمليها.. 3 تغييرات جلدية مقلقة تعني الإصابة بسرطان الثدي

بدون رجيم أو فرهدة .. 5 مشروبات تحول جسمك لألة حرق دهون

حلاوة المولد الغريبة| طريقة عمل المشبك الأحمر

فيديو

قادرة على محو مدن.. غواصة يوم القيامة الروسية سلاح فتاك يهدد البشرية

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ