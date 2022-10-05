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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم البرازيلي مارسينهو رسميًا

مارسينهو
مارسينهو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير مفاوضات النادي الأهلي، مع البرازيلي مارسينهو دا سيلفا جناح فريق كاواساكي الياباني.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية "هناك البعض تدخل في الصفقة خلال الفترة الماضية، رغم أن الصفقة كانت في طريقها للحسم من جانب إدارة القلعة الحمراء".

وأضاف: "اللاعب حسم كل الاتفاقات مع إدارة النادي الأهلي، ولكن يتبقى موافقة إدارة فريقه الياباني، وقد تنتهي الصفقة مقابل 2 مليون دولار".

واختتم: "هناك عقبة في الصفقة تتمثل في رغبة الفريق الياباني في الحصول على قيمة الصفقة كاش، بينما يرغب الأهلي في دفع الصفقة على دفعتين".

وعلى جانب آخر، تقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش، انتهت بفوز الأهلي فى الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف وفى الثانية بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبي فى المباراة الثالثة أمام الطلائع.

الأهلى البرازيل دا سيلفا احمد شوبير النادي الأهلي الإعلامي أحمد شوبير

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