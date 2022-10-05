دنيا سمير غانم تقترب من الـ 30 مليون جنيه بـ تسليم أهالي

تمكنت الفنانة دنيا سمير غانم من تحقيق ايرادات هذا الاسبوع من خلال فيلمها تسليم اهالي بلغت 777,370 الف جنيه.

وبذلك تكون دنيا سمير غانم قد حققت اجمالي ايرادات وصلت الي 29,461,390 جنيه بعد تسع اسابيع من عرضه في دور العرض المصرية.

تدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

ومن ناحية اخري يكرم مهرجان الاسكندرية السينمائي كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما توجد مجموعة من التكريمات الدوليه لكل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

وكانت قد كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة "أنستونا" وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت دنيا سمير غانم صورة للبوستر التشويقى لمسرحيتها وكتبت "إنتظروا مسرحية أنستونا ابتداءً من الخميس ٢٠ اكتوبر بإذن الله إنتاج : محمد أحمد السبكي تأليف : كريم سامي - احمد عبد الوهاب إخراج : خالد جلال، على مسرح اوبرا هاوس (جامعة مصر في مدينة السادس من اكتوبر"