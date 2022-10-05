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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة دكتور فنان

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة الإلكترونية والتى نظمتها كلية الصيدلة لاكتشاف المواهب الفنية المختلفة تحت عنوان "دكتور فنان" بالتعاون بين فريق التواصل الطلابي (PSCTEAM) وطلاب الاتحاد وإدارة رعاية الشباب، موجهاً التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تنظيم تلك المسابقات لاكتشاف المواهب عند الطلاب وصقل مهاراتهم الإبداعية، ودعم روح التنافس، واختيار أفضل العناصر للمشاركة في المسابقات خارج الجامعة.

 

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وأكد الدكتور منصور حسن أن المسابقة تم تنظيمها إلكترونيًا، وتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار الفائزين والتصويت الإلكتروني معًا،وأن المسابقة كانت في البداية لطلاب كليات القطاع الطبي مثل الصيدلة والطب، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والتمريض، حيث لاقت المسابقة استحسان الطلاب من الكليات الأخري، حيث تقدم 63 طالباً وطالبة للمشاركة في المسابقة من ١٢ كلية مختلفة بالجامعة، وتم قبول٤٤ منهم في التصفيات المبدئية.

 

وأكدت الدكتورة هبة سالم، عميد كلية الصيدلية أن المسابقة تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لاكتشاف المواهب عند الطلاب والعمل على تشجيعها وتنمية مهاراتهم، ويتم من خلال المسابقات اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم من أجل تنمية طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

 

وأضافت الدكتورة  دينا أمين ،المدرس بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية والمنسق الطلابي للكلية، أن لجنة أعضاء هيئة التحكيم اختاروا 20 فائزاً من بين 44 طالباً وطالبة تم قبولهم في المرحلة الأولى حيث تكونت اللجنة من: الدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف ورئيس لجنة التحكيم، والدكتور إيهاب عبد الفتاح مدرس البلاغة والنقد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف، والممثلة والمخرجة الدكتورة نيفين أغا عضو هيئة تدريس بقسم علوم المسرح كلية الآداب جامعة المنيا سابقًا، والشيخ أحمد علي يونس معلم أول القراءات والتجويد بالأزهر الشريف، والمايسترو سامح عبد العال،مايسترو كورال قصر ثقافة بني سويف، وناظم نور الدين ،شاعر وكاتب ومخرج مسرحي.

يذكر أن الطلاب الفائزين في المسابقة وهم المركز الأول تحكيم في القرآن الكريم أيمن مجدى، ومركز أول تصويت يمنى عزت، وفي الابتهالات الدينية حصل على  المركز الأول تحكيم حسام الصياد،ومركز أول تصويت محمد أحمد عبدالسميع، وفي الغناء حصلت على  المركز الأول تحكيم ملك أيمن،  ومركز ثاني تحكيم مناصفه كل من دينا عبدالحميد ومؤمن أحمد، ومركز أول تصويت عبدالله سمير، وفي القصة القصيرة حصلت على  المركز الأول تحكيم إسراء أحمد، ومركز أول تصويت ريهام محمد، أما الرسم فجاء المركز الأول تحكيم منه مرزوق، والمركز الثاني تحكيم محمد جمال ومركز أول تصويت  تيسير كمال.

وتضمنت قائمة الفائزين في مجال تأليف الشعر حيث حصل على المركز الأول تحكيم عمر هلال، أما المركز الأول تصويت لإسراء فؤاد، وفي مجال الشعر والالقاء جاء المركز الأول تحكيم لإسراء أحمد، أما التمثيل والعزف والاركيت الخشب جاءت نتيجتهم بالتزكية حيث فاز أدهم أحمد بجائزة العزف، ومحمد عاشور بجائزة الاركيت الخشب ونور أسامة بجائزة التمثيل، وحصل محمد سلامة على جائزه استثنائية في الشعر والإلقاء، وتم إهداء الطلاب الفائزين شهادات تقدير إلكترونية.

 

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