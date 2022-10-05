الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الأربعاء، أمرا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الكويتية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أصدر أمير الكويت، أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، فيما يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكانت صحيفة الأنباء قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها في تصريحات خاصة إنه ينتظر صدور الأمر الأميري بتسمية رئيس الوزراء الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن القيادة السياسية بدأت المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ورؤساء مجالس الوزراء و«الأمة» السابقين، ومن ثم إعلان تسمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح أسماء الوزراء ورفعها إلى القيادة السياسية.