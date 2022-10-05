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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال ربع ساعة.. أبو شقة يدعو أعضاء الشيوخ لتقديم مقترحاتهم بشأن تشكيل اللجان النوعية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الأعضاء بتقديم مقترحاتهم بشأن تشكيل اللجان النوعية، خلال ربع ساعة، وأعقبها رفع الجلسة.

 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة التالية إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية بعد دراسة  الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ويتم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب.

 

ويعقب ذلك الدعوة لإجراء  انتخابات اللجان النوعية على هيئات المكاتب بواقع 14 لجنة نوعية، ليتم إعلان النتيجة في جلسة عامة نهاية اليوم.

 

وأعلن أمس الثلاثاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

 

وبدأت الجلسة الافتتاحية، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 441 لسنه  2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303  لسنة  2022 بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعى الأول.

مجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية تشكيل اللجان النوعية انتخابات اللجان النوعية بهاء أبو شقة

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