السيسي: مواجهة الصعاب بعمل دءوب بلا كلل أهم الدروس المستلهمة من سيرة النبي

عبَّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى بداية كلمته باحتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي، “يوم جميل أوى أوى إن شاء الله".

وأضاف خلال كلمته باحتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي: اسمحوا لي فى البداية أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير على الشعب المصري وعلى جميع المسلمين فى كافة أنحاء الأرض وبالأمن والسلام على البشرية جمعاء.

وتابع السيسي: أن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين يمثل مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد رسالته السمحة واتخاذه قدوة فى الأخلاق الكريمة وان نكون جميعاً على دربه القويم، حيث كان صلى الله احسن الناس خلقا واصفاهم نفسا واحسنهم معاملةً، كان خير الناس لأهله ولأزواجه ولأصحابه وهو القائل صلى الله عليه وسلم “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله”.



وتابع الرئيس السيسي: لقد تعلمنا من الخلق العظيم فى سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه كانت ترجمة حقيقية وتطبيقيه لأخلاق وقيم القرآن الكريم، ومن أهم الدروس التي نستلهمها من سيرته صلى الله عليه وسلم هي مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دءوب لا ينقطع بلا كلل أو ملل حتى نستنفذ جميع الأسباب والفرص المتاحة .