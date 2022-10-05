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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة صاروخية.. وزير الاقتصاد الألماني يتهم أمريكا بالتلاعب في أسعار الغاز

أسعار صاروخية.. وزير
أسعار صاروخية.. وزير الاقتصاد الألماني يتهم الولايات المتحدة

اتهم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتضخيم أسعار الغاز في السوق، ووفقا للمسؤول فإن الدول الصديقة غالبا ما تلعب ضد برلين في سوق المحروقات.

 

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن الوزير الألماني: "بعض البلدان، بما في ذلك البلدان الصديقة، تتطلع لأسعار صاروخية (للغاز)، بالطبع مثل هذه الأسعار تترافق مع المشاكل، التي يجب أن نتحدث عنها.. الولايات المتحدة اقتربت منا (طرقت بابنا) عندما ارتفعت أسعار النفط، حيث تم طرح احتياطيات من المخزونات الوطنية في أوروبا أيضا (لخفض أسعار النفط)، أعتقد أن مثل هذا التضامن سيكون مفيدا لكبح أسعارالغاز أيضا".

وحث الوزير الألماني واشنطن وبروكسل للتعاون من أجل خفض أسعار الغاز في الأسواق، كما دعا بروكسل لضبط الدول الأوروبية وتفعيل آليات السوق اللازمة لمنع ارتفاع أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزير، على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي توحيد قوته في سوق الطاقة من أجل ضمان "سلوك شرائي معقول ومتزامن لجميع دول الاتحاد".

وتواجه الدول الغربية بسبب سياسة العقوبات التي اتبعتها ضد روسيا زيادة حادة في تكلفة موارد الطاقة وارتفاع معدلات التضخم، ومع صعود أسعار الغاز تواجه الصناعة الأوروبية مشاكل خطيرة، إذ تفقد تنافسيتها.

 

 

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