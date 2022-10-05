نواف رئيسا للوزراء.. العسومي: أهل للثقة الأميرية السامية

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء البرلمان العربي، عن خالص التهاني وعظيم التبريكات للشيخ أحمد نواف الصباح بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بدولة الكويت.

وأكد رئيس البرلمان العربي؛ أنه أهل للثقة الأميرية السامية، داعيا الله عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والسلامة ودوام التوفيق، وأن يسدد على طريق الخير خطاه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء خدمة للكويت وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، ذخراً للكويت والأمة العربية.