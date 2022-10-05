تعديل تنسيق القبول بالتعليم الثانوي الصناعي بمدارس ميت غمر إلى 185 درجة

وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على تعديل التنسيق للقبول بالتعليم الثانوي الصناعي للعام الدراسي 2023/2022 بمدارس التعليم الصناعي بإدارة ميت غمر التعليمية "فقط"، إلى 185 درجة، وذلك في مدارس الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات ونظام 3 سنوات، ولا يجوز التحويل من مدارس صناعية بإدارات أخرى إلى مدارس إدارة ميت غمر الصناعية، حيث إن هذا التنسيق خاص بالطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية عام 2022/2021 من مدارس إدارة ميت غمر التعليمية هذا العام للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني فقط.

كما وافق محافظ الدقهلية على تعديل تنسيق القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام إلى 250 درجة للالتحاق بتخصص "فني صيانة أجهزة طبية" بمدارس التعليم الفني التي بها هذا التخصص على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسي 2023/2022.

ووافق محافظ الدقهلية أيضا على زيادة الكثافة داخل القاعات بمرحلة رياض الأطفال "عربي" بالمدارس بأنحاء المحافظة، ليصبح 55 طالبا بكل قاعة للعام الدراسي 2023/2022 حرصا على مصلحة الطلاب، وأسوة بالمدارس الرسمية للغات.

جاءت موافقات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بناءً على ما عرضه ناصر هاشم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذي أكد حرص مديرية التربية والتعليم من خلال تنفيذ تكليفات وزير التربية والتعليم ومحافظ الدقهلية، على مصلحة الطلاب وتحقيق مطالب ورغبات أولياء الأمور بمحافظة الدقهلية، وذلك وفقا لما تقرره القواعد والقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالعملية التعليمية بصفة عامة.