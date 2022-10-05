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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن حافز المدارس الرسمية

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً بشأن استبعاد حافز المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات (الحائز التجريبي)، عند احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه فـي ضـوء مـا تـلاحـظ مـن قـيـام بعـض المديريات التعليميـة بإدراج حـافـز المـدارس الرسمية للغـات، والرسمية المتميـزة للغـات (الحافز التجريبي)، عند احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور، وبالإشارة إلى كتـاب  وزير الماليـة رقـم (٢٦٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦، والمتضمن ما ارتأته اللجنة المالية من تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الصادرة في هذا الشأن بالملف رقم (۲۱۳٢/٤/٨٦)، بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۱.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، "مكافأة الجهود غير العادية (الحافز التجريبي) المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤، لا تندرج ضمن المزايا المالية التي يجب الاعتداد بها، لدى حساب متوسط الأجر الشهري الذي يتقاضاه الموظف؛ للوصول إلى مقدار الحافز التكميلي الذي عساه أن يستحقه، طبقا لأحكـام قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٦٢٧) لسنة ۲۰۱۹". 

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى  أنه نظرا لأهمية الموضـوع، ومراعاة للصالح العام، فإنه يتعين الالتزام مشـدداً بما انتهت إليه الفتوى المشار إليها في هذا الكتاب الدوري، درءاً للمسئولية.

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