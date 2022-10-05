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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجندة المؤتمر الاقتصادي.. رئيس الوزراء: 10 جلسات تناقش جميع مشاكل القطاع

صدى البلد

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن خطة عمل الموتمر ستكون بعدة جلسات، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى ستكون عن مسار الاقتصاد المصري جلسة الثانية السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، على مواجهة الأزمات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وقال رئيس الوزراء، إن الجلسة الثالثة برئاسة محمد معيط وزير المالية  السياسة المالية والدين العام، والجلسة الرابعة التضخم والسياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي .

وأضاف أن الجلسة الأولى باليوم الثاني، ستناقس وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسيكون رئيس الجلسة أحمد كوجك نائب وزير المالية، و محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.

وأضاف أن الجلسة الثانية ستأتب بعنوان: فرص آفاق التمويل الدولية لدعم الاقتصاد الخاص برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ودير التعاون الدولي ، لافتا ان الجلسة الثالثة دور صندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص .

وأكد أن الجلسة الرابعة ستناقش تطوير القطاع المالي غير المصرفي رئيس محمد فريد رئيس الوقاية المالية ، ورامي الدكاني رئيس البورصة

واشار مدبولي ، إلى أن اليوم الأخير سيناقش تحديد خارطة الطريق للاقتصاد المصري وسيكون بها مجموعة من الجلسات الموازية من ٩ الي ١٠ جلسات بالتوازي كل جلسة تعمي قطاع مجدد منها قطاع الطاقة و الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر ز التطوير العقاري و النقل والزراعة ، ومشروعات الانتاج الحيواني والسياحة والطيران .

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