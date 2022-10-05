حمدي سليمان: مؤتمر أدباء مصر يكرم مبدعي أم الدنيا في الوادي الجديد

تنتظر محافظة الوادي الجديد، استضافتها للعيد الأدبي السنوي للمبدعين المصريين، وهو مؤتمر أدباء مصر، الذي يقام هناك في ديسمبر المقبل، ويمنح المحافظة لقب عاصمة الثقافة المصرية.

وقال الدكتور حمدي سليمان الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، إن أمانة المؤتمر انتهت من كافة التجهيزات المتعلقة بالمؤتمر سواء أبحاث، أو محاور، أو اختيار أسماء المكرمين، واسم رئيس المؤتمر، وعنوانه الرئيسي، مؤكدا على أن المسئولين في المحافظة المستضيفة على أتم استعداد لاستقبال الضيوف من محافظات مصر المختلفة.

وأضاف حمدي سليمان في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن المؤتمر في دورته الخامسة والثلاثين، استقرت أمانته على اختيار الكاتب الكبير محمد سلماوي رئيسا له، وشاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق شخصية الدورة.

وأشار إلى أن الأمانة استقرت على تكريم كل من الروائي والقاص الكبير محمد عبدالله الهادي عن محافظات الوجه البحري، وتكريم الشاعر سفيان صلاح عن محافظات الوجه القبلي، كما قررت الأمانة تكريم اسم الكاتبة الكبيرة سمية الألفي عن الأديبات، وذلك بعد دعوات كثيرة انتشرت الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقررت أيضا تكريم اسم الروائي والناقد الكبير سيد الوكيل، وكذلك تكريم الإعلامي والشاعر الكبير زينهم البدوي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق عن الإعلاميين.

وأوضح أن تنظيم المؤتمر في الوادي الجديد يأتي في إطار تحقيق العدالة الثقافية، وعندما يتم تنظيم هذا المؤتمر في محافظة، فإنها يتم اختيارها كعاصمة ثقافية لمدة عام، حتى انعقاد الدورة المقبلة، لكن بورسعيد مستثنارة في هذا الصدد، لأنها تعتبر عاصمة الثقافة المصرية منذ عام 2019، أي لمدة 3 سنوات.

