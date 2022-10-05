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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

بنزيما
بنزيما

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة شاختار دونستيك الأوكراني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي شاختار خلفه في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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