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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يواصل الخسارة.. أمريكا تصدم روسيا بشأن مسار حرب أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينج، إن الجدول الزمني السريع الذي حددته روسيا لإرسال جنود تم تعبئتهم حديثا إلى الخطوط الأمامية للحرب الأوكرانية لن يكون طويلا بما يكفي لتغيير مسار الحرب.

وفي سلسلة تغريدات على “تويتر” أشار هيرتلينج إلى ما قال إنها مزاعم على التلفزيون الروسي الرسمي بأن الأمر سيستغرق شهرين حتى يصل الروس الذين تم حشدهم مؤخرا إلى الخطوط الأمامية لأوكرانيا.

وقال هيرتلينج: “رائع. ولكن هل سيكونون قادرين على فعل أي شيء؟ لا توجد طريقة”.

وأشار هيرتلينج إلى أنه في حين أن روسيا قد تكون قادرة على توفير التدريب الأساسي لجنودها المجندين في هذا الإطار الزمني، فإن هذا لا ينطبق على المهارات الأساسية الأخرى، مثل حرب الأسلحة المشتركة وتعليم الجنرالات والضباط والرقباء “مبادئ القيادة”.

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وأضاف أن شهرين لن يكونا وقتا كافيا لروسيا لمواجهة أي انعدام ثقة لدى الجنود في الحكومة وتعويض خسارة ما تقدر أوكرانيا أنه أكثر من 60 ألف جندي روسي وإصدار ما يكفي من الزي الرسمي والغذاء والذخيرة وغيرها من الإمدادات.

وقال: “لا يمكنك تغيير الثقافة في شهرين. القيام بذلك يستغرق سنوات، وحتى عقودا”.

وخلص هيرتلينج: “بوتين سيواصل الخسارة”.

وبعد مواجهة بعض الانتكاسات البارزة بسبب الهجمات المضادة الأوكرانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي عن تعبئة جزئية قال إنها ستدعو ما يصل إلى 300 ألف من جنود الاحتياط وأولئك الذين خدموا في القوات المسلحة مع “تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة”.

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