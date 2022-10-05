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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حميدة: إطلاق اسمي على دورة مهرجان الإسكندرية جاء بوقته

محمود حميدة
محمود حميدة

أعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بإطلاق اسمه على الدورة ال38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط  والذى ينطلق اليوم وتستمر فعالياته حتى 10 أكتوبر الحالي. 

 

وقال محمود حميدة  في تصريحات خاصة أن هذا التكريم بإطلاق اسمى على الدورة الحالية لمهرجان الإسكندرية وسام على صدرى وجاء فى توقيته خاصة أنىعاشق لمهرجان الإسكندرية واشارك فى فعالياته باستمرار.

 

 وأضاف محمود حميدة : أتمنى العمل مع المخرج عمر عبد العزيز إلا أن ليس هناك سيناريو يمكن أن يجمعنا سويا حتى الآن مضيفا مازحا "عمر كمان مكسل".

 

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية عن ١١ كتابا عن مكرمين الدورة،  وهي كتب "مذكرات إسماعيل ياسين" للكاتب منير محمد إبراهيم، "سعيد الشيخ فنان بدرجة أستاذ" إعداد غادة جبارة، "إمام عمر مذيع الزمن الجميل" إعداد الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين، "محمود حميدة نجم الفن السابع" لعاطف بشاي، "دنيا بنت سمير ودلال" للناقد طارق الشناوي، "سعيد حامد رائد سينما الشباب" للكاتب الصحفي عرفة محمود، "سمير صبري.. حكاية حب" للكاتبة الصحفية هبة شوقي، "فطين عبد الوهاب ساحر الكوميديا" للأستاذ الدكتور وليد سيف، "أحسن ١٠٠ فيلم كوميدي مصري" إعداد وتحرير الناقد أحمد شوقي بمشاركة ٢٠ ناقدا وكاتبا، "أثر الفراشة..أبية فريد الزغبي، أول مديرة تصوير سينمائي" لعزة إبراهيم و"علي اسماعيل..غرام في السينما" لدكتور رانيا يحيى. تونس ضيف الشرف 

 

ويكرم المهرجان  بمناسبة عام الثقافة المصرية التونسية ( المنتج حسن دلدول لكونه أول من أنتج فيلم مشترك بين مصر و تونس  ويتم تكريم الموزع الأسعد الغوبنتني لكونه أهم موزع أفلام مصرية في تونس، ويعرض الفيلم التونسي "مشكي وعاود"  كما يقام معرض صور «مصر وتونس بين السينما والذاكرة»، ويتكون هذا المعرض من صور خاصة للناقد خميس الخياطي عن مخرجين مصريين و صور لسينمائيين مصريين صوروا أفلامهم  في تونس: محمد عبد العزيز، هاني لاشين ،سمير فرج، سعيد شيمي، عمر عبد العزيز.  ويتم الاحتفال بمئوية السينما التونسية ومرور مئة عام على عرض أول فيلم تونسي ً« زهرة» (1922)، كما يعرض فيلم وثائقي Albert Samama Chekli  لمحمود بن محمود .

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