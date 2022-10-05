تنظيم أسبوع تعريفي للطلاب الجدد بـ جامعة العلمين الدولية .. صور

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، حول استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وتنظيم الأسبوع التعريفي للطلاب الجُدد بهدف توعية الطلاب بنظام الدراسة في الجامعة، وتعريفهم بأعضاء هيئة التدريس وكيفية التواصل الفعال بينهم وبين الأكاديميين والإداريين في الجامعة.

وأفاد التقرير بأن الأسبوع التعريفي يتضمن تعريف الطلاب بالجامعة ومرافقها ومعاملها المُختلفة، والتعرف على البرامج الدراسية ومهارات الدراسة وزيارة مكتبة الجامعة، فضلًا عن إقامة العديد من الفقرات الترفيهية والتقاط الصور التذكارية.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الكردي على دور الطلاب الكبير في بناء المجتمع ورقيه والإسهام في مستقبل الوطن وتطوره، مشيرًا إلى ضرورة التزام الطلاب بحضور المحاضرات والاستمرار في التعلم، مؤكدًا أن جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يسعون بكامل طاقاتهم لخدمة الطالب ومساعدته دائمًا، وأن أبوابهم مفتوحة دائمًا لحل أي مشاكل قد تواجه أبنائنا الطلاب.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن إنشاء الجامعات الأهلية يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بمجال الإتاحة في التعليم العالي وتوفير أماكن للدراسة لكافة الطلاب المصريين، ولتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، ولا تهدف للربح، مشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، بعيدًا عن التخصصات التقليدية، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.

وأضاف د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة العلمين الدولية طرحت العديد من البرامج المتميزة خلال العام الجامعي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية طرحت الجامعة برامج (هندسة الميكاترونيات، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، والهندسة الطبية الحيوية بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية، وهندسة وإدارة الإنشاءات، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة البترول والغاز)، وفي مجال هندسة الحاسبات تقدم برنامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني" وهندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب وتشمل تخصصات (علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وعلوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية")، وبرامج العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل؛ (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة)، وفى مجال العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، وفى مجال العلوم الإدارية والأعمال (المحاسبة ونُظم المعلومات، التسويق، إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد)، وبرامج مجال الفنون والتصميم وتشمل تخصصات (التصميم الداخلي، تصميم الجرافيك وبناء الماركة، الإعلان والاتصال بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية)، ومجال طب الأسنان، كما طرحت الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال مُتفرد يشمل تخصصات (الصحة العامة العالمية، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، إدارة الرعاية الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية).

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