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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف العملات العربية بالبنوك

العملات العربية
العملات العربية

العملات العربية .. يستعرض موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الخميس 6 أكتوبر2022.

 

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي


وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في مستهل تعاملات اليوم الخميس بالبنك الأهلي أعلى العملات العربية سعرا 60.55جنيه للشراء و63.06 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 5.16جنيه للشراء و 5.18 جنيه للبيع .

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وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 5.28جنيه للشراء و5.30جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي نحو 50.23 جنيه للشراء 51.72جنيه للبيع  .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 27.03جنيه للشراء و27.48جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 49.34جنيه للشراء و 50.64جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 4.98جنيه للشراء و 5.31جنيه للبيع .

الريال السعودى

الريال السعودى
الريال السعودى

العملات العربية الأعلى عالميا


وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية

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قرارات البنك المركزي

قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪. 
 

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