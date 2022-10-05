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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه الساحل الشرقي.

كما أطلقت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، صاروخا باليستيا حلق فوق أراضي اليابان وسقط في المحيط الهادئ.

وفي وقت سابق، أكد الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونج كيم، التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في مواجهة الإجراءات التصعيدية المستمرة من قبل بيونج يانج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "سونج ناقش مع الممثل الخاص للشؤون السلام والأمن في كوريا الجنوبية كيم جون والمدير العام لوزارة الخارجية اليابانية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ فوناكوشي تاكهيرو خلال محادثات هاتفية منفصلة، إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ البالستي في 25 سبتمبر".

وأدان سونج كيم إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي الذي هدد المنطقة وانتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وشدد على الهدف المشترك المتمثل في تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.
 

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