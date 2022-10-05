عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات العليا بالقاهرة: انتهاء تسجيل مدارس التربية العملية 8 أكتوبر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة إيمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن موعد  انتهاء تسجيل  مدارس التربيه العمليه لطلاب الدبلومة العامه .

وقالت الدكتورة إيمان هريدى ، سيتم فتح موقع اختيار وتسجيل مدارس التربيه العمليه لطلاب الدبلومة العامه وطلاب دبلومه التعليم الالكتروني يوم الثلاثاء القادم ٤ اكتوبر الساعه الثانية عشر ظهرا ويتم اغلاقه يوم السبت الموافق ٨ اكتوبر العاشره مساء .

على الجانب الأخر ، استضافت جامعة القاهرة تحت رعاية وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مؤسسة حياة كريمة، في محاضرة تعريفية عن مجهودات مبادرة حياة كريمة للتنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توعية الشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تغيير حياة آلاف الأسر المصرية.
 

txt

آداب القاهرة تعلن عن الأنشطة الطلابية للأسبوع الدراسي الأول

txt

بمناسبة العام الدراسي الجديد.. عميد حقوق القاهرة يوجهه رسالة هامة للطلاب


حضر فعاليات اللقاء، الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة آية عمر رئيسة مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، والدكتور أحمد شعيب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، والدكتورة سمر سعد عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي، والأستاذة شانا مسعود رئيسة قطاع العلاقات الدولية، ووكلاء كليات جامعة القاهرة، والأساتذة، والطلاب، والعاملون.

ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في كلمته، بمؤسسة حياة كريمة داخل جامعة القاهرة للتعريف بدورهم المهم والحيوي في النهوض بالوطن، واستعرض جهود وإسهامات الجامعة في المبادرة من خلال القوافل التي تطلقها الجامعة في عدد من القرى والمحافظات، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، كما دعا المجتمع الجامعي بأن يكون له دور فعال داخل مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن رابطة خريجي جامعة القاهرة لها دور مهم في المبادرة يمثل قوة لا يستهان بها، مشيدًا بدور شباب مصر في قيادة التنمية في قرى مصر.

 

الدكتورة ايمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة مدارس التربيه العمليه طلاب الدبلومة العامه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

ترشيحاتنا

الأكبر منذ كورونا.. ماذا يعني قرار أوبك + بخفض إمدادات النفط وما تداعياته؟

أشهر 5 سيارات مستعملة تبدأ بـ 110 آلاف جنيه في مصر| صور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

أسعار الذهب تتراجع 17 جنيهاً للجرام بنهاية تعاملات اليوم

فجرت قطار بضائع وأسلحة إسرائيلية| معلومات عن البطلة فرحانة حسين سالم

انفراجة مرورية بوسط القاهرة بعد فتح شارع 26 يوليو.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم؟

تبكي عندما تتألم .. نصيحة من هاني الناظر للرجال المتزوجين

فائدة جديدة لعقار الفياجرا .. تعالج أشرس أنواع السرطان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب الأحمر يوميا ؟

فيديو

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ