الدراسات العليا بالقاهرة: انتهاء تسجيل مدارس التربية العملية 8 أكتوبر

أعلنت الدكتورة إيمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن موعد انتهاء تسجيل مدارس التربيه العمليه لطلاب الدبلومة العامه .

وقالت الدكتورة إيمان هريدى ، سيتم فتح موقع اختيار وتسجيل مدارس التربيه العمليه لطلاب الدبلومة العامه وطلاب دبلومه التعليم الالكتروني يوم الثلاثاء القادم ٤ اكتوبر الساعه الثانية عشر ظهرا ويتم اغلاقه يوم السبت الموافق ٨ اكتوبر العاشره مساء .

على الجانب الأخر ، استضافت جامعة القاهرة تحت رعاية وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مؤسسة حياة كريمة، في محاضرة تعريفية عن مجهودات مبادرة حياة كريمة للتنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توعية الشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تغيير حياة آلاف الأسر المصرية.





حضر فعاليات اللقاء، الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة آية عمر رئيسة مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، والدكتور أحمد شعيب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، والدكتورة سمر سعد عضو المكتب المركزي للقطاع الطبي، والأستاذة شانا مسعود رئيسة قطاع العلاقات الدولية، ووكلاء كليات جامعة القاهرة، والأساتذة، والطلاب، والعاملون.



ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في كلمته، بمؤسسة حياة كريمة داخل جامعة القاهرة للتعريف بدورهم المهم والحيوي في النهوض بالوطن، واستعرض جهود وإسهامات الجامعة في المبادرة من خلال القوافل التي تطلقها الجامعة في عدد من القرى والمحافظات، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، كما دعا المجتمع الجامعي بأن يكون له دور فعال داخل مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن رابطة خريجي جامعة القاهرة لها دور مهم في المبادرة يمثل قوة لا يستهان بها، مشيدًا بدور شباب مصر في قيادة التنمية في قرى مصر.



