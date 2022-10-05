انفراجة مرورية بوسط القاهرة بعد فتح شارع 26 يوليو.. صور

انتهت الجهات المعنية من تطوير شارع ٢٦ يوليو بمحيط دار القضاء العالي بوسط القاهرة.

فقد تم اعادة الشئ لأصله بالشوارع والمنطقة المحيطة بمحطة ناصر بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بعد انتهاء العمل بالمحطة وتشغيلها تجريبيا للركاب مع محطات ماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات والتي تم تشغيلها تجريبيا اليوم الاربعاء للركاب .

وتشمل محطات ( جمال عبد الناصر .. ماسبيرو .. صفاء حجازى .. الكيت كات ) .

وأعلنت الادارة العامة لمرور القاهرة انه قد تم فتح شارع ٢٦ يوليو مروريا ليحدث انفراجه كبيرة بوسط المدينة لما يمثل من احد اهم شرايين مناطق وسط القاهرة .

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